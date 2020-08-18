Москва, , 09:43 — REGNUM Малый и средний бизнес арендовал в Москве в июле 76 помещений по льготным ставкам. Об этом 18 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

За месяц городские власти провели 153 аукциона, на которых реализовали 133 нежилых помещения и 20 участков.

«Больше всего участников было на торгах по аренде нежилых помещений для субъектов малого и среднего бизнеса», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, за месяц предприниматели арендовали у города 76 помещений по льготным ставкам. За один квадратный метр в подвальном помещении им нужно заплатить по 1 тыс. рублей в год, за недвижимость на первых и более высоких этажах зданий — 4750 рублей за метр в год.