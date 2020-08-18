Сеул, , 09:41 — REGNUM В июле 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 7,1%, до $42,8 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Известно, что в июне показатель сократился на 10,8%, до 39,2 млрд., в мае — на 23,6%, в апреле — на 25,5%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 5,5%, судов — на 18,8%, однако экспорт легковых автомобилей, напротив, сократился на 1,8%, устройств беспроводной связи — на 8,9%

Тем не менее, экспорт товаров в США вырос на 7,7%, в Китай — на 2,5%. Однако поставки во Вьетнам, Евросоюз, Японию и страны Ближнего Востока продолжают сокращаться.

Импорт в июле сократился на 11,6%, до $38,7 млрд. Профицит торгового баланса составил $4,1 млрд.