Москва, , 09:44 — REGNUM По итогам июля 2020 года больше всего на российском вторичном рынке было куплено автобусов отечественной компании ПАЗ. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц в стране было перепродано 848 автобусов ПАЗ, что на 21% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности подержанные автобусы НЕФАЗ. Их в прошлом месяце было перепродано 119 экземпляров (-21,7%). Тройку лидеров рейтинга автобусов с пробегом закрывает ЛИАЗ с результатом 93 перепроданные единицы. Здесь наблюдается падение перепродаж на 26%.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно КАВЗ (78 ед.; +5,4%) и Кубань (43 ед.; — 41%).

Напомним, по итогам прошлого месяца на российском вторичном рынке было куплено 1618 автобусов, что на 31,4% меньше количества техники, реализованной годом ранее.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам новых авто