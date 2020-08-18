Чита, , 09:33 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил распространить действие преференциального режима «Свободного порта» на все территории ДФО. Сейчас этот режим действует на территории лишь пяти субъектов Дальнего Востока, Забайкальский край в зону действия пока не входит. Об этом глава региона заявил на правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которая 18 августа проходит под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

По словам Александра Осипова, в Забайкальском крае есть очевидный потенциал для экономического развития.

«В Забайкалье требуется развивать сельское хозяйство, туризм, транспортные коридоры, ископаемые, трансграничные услуги, а также экспорт услуг. С учетом доказанной на примере других регионов Дальнего Востока эффективности режима «Свободного порта» для развития территорий и малого предпринимательства, выработанных механизмов защиты от бюджетных потерь, перерегистраций, предлагаю распространить режим «Свободного порта» на всю территорию ДФО», — сказал губернатор Забайкальского края.

Напомним, свободный порт — зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Сейчас режим Свободного порта распространяется только на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. Для резидентов Свободного порта действуют налоговые льготы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Осипов участвует в мероприятиях, предусмотренных программой рабочего визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Благовещенск. Правительственная комиссия рассматривает аспекты реализации проектов на территории ДФО, намечает шаги по повышению качества жизни на Дальнем Востоке.