Благовещенск, , 09:23 — REGNUM Министерство транспорта России до 10 сентября представит правительству сценарии создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок. Об это 18 августа сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

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«В срок до 10 сентября Минтранс должен представить в правительство сценарии создания дальневосточной авиакомпании», — сказал он на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске.

По его словам, для внутрирегиональных перевозок создание дальневосточной авиакомпании важно, «как воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежегодно авиаперевозчики, осуществляющие внутрирегиональные перевозки в ДФО, получают многомиллионные дотации из бюджета, цены на авиаперелеты не снижаются. Стоимость аэропортового обслуживания в воздушных гаванях регионов Дальнего Востока превышает расценки в крупнейших аэропортах мира.

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