Благовещенск, , 09:05 — REGNUM На Дальнем Востоке необходимо провести «генеральную уборку» — расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей. Об этом 18 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Экологический туризм, национальный проект «Туризм» — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Премьер-министр привел в пример Ногайскую бухту, где необходимо «просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться». Мишустин добавил, что после очистки откроются новые возможности для развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что все члены правительственной делегации, посетившие Дальний Восток, восторженно отзываются о полученном опыте.

Мишустин отметил, что главной причиной, тормозящей развитие Дальнего Востока, является миграционный отток граждан. Глава правительства сказал, что в федеральном округе необходимо создавать комфортные и привлекательные условия для жизни и работы в округе.

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