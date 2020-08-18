Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбургской области в структуре Корпорации развития региона создан Центр государственно-частного партнерства (ГЧП). Его появление связано с растущей потребностью в развитии инфраструктуры Оренбуржья и привлечении внебюджетных источников финансирования для реализации инвестиционных проектов, а также с совершенствованием рынка частных услуг в приоритетных отраслях экономики, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что созданный центр станет единым оператором проектов ГЧП на региональном уровне и положительным образом повлияет на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона.

Перед Оренбургской областью поставлена задача войти в топ-20 по уровню развития сферы ГЧП. Пока регион находится на 39-м месте.

На первом этапе работы Центр сформирует список региональных объектов, которые могут попасть в проекты ГЧП. Это поможет определить перспективные направления и заняться поиском частных партнеров. В своей деятельности сотрудники центра возьмут на вооружение лучшие практики реализации государственно-частных проектов других регионов России.