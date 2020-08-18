Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске областная клиническая больница закупает несколько сотен тысяч хирургических и процедурных перчаток, выделяя почти 16 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком является Ульяновская областная клиническая больница. Победитель аукциона должен будет поставить «изделия медицинского назначения латексные». Речь идёт о закупке 11 видов перчаток, в том числе хирургических и смотровых (процедурных), а также насадок для УЗИ. Всего закупается 589 тыс. пар перчаток.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 15 996 800 рублей. Данные средства предусмотрены из внебюджетного и бюджетного фондов больницы.

Подача заявок завершается 26 августа.