Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 17 августа завершились ростом котировок. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,73%, до $45,27 за баррель. В Азии нефть дорожала на фоне роста фондовых индексов. Индекс в Шанхае вырос на 2,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Центральный банк Китая увеличил объемы среднесрочного кредитования для стимулирования финансового рынка. В ходе европейских торгов цена снижалась до $44,50. такое ощущение, что продавцы хотели еще раз проверить поддержку на прочность. На американской сессии цена вернулась к уровню $45,38.

Фьючерсы на нефть 17 августа выросли благодаря сообщениям о том, что Китай увеличит импорт сырой нефти из США и что члены ОПЕК+ в значительной степени выполнили обещания о сокращении добычи в прошлом месяце.

Агентство Reuters еще 14 августа заявило, что китайские государственные нефтяные компании предварительно забронировали танкеры для перевозки не менее 20 млн баррелей американской сырой нефти в августе и сентябре.

Трейдеры и инвесторы следят за министерским комитетом ОПЕК+, который 19 августа рассмотрит нефтяной рынок и соблюдение глобального пакта о сокращении поставок нефти. Никаких изменений в соглашении не ожидается.

Сегодня, 18 августа, на торгах в Азии нефть стоит $45,20. На протяжении 12 дней покупатели держат уровень $44,50.

Технический анализ показывает, что после длительной консолидации покупателям ничего не мешает пройти зону сопротивления $45.50-$45.70. Целевая зона сохраняется между уровней $46,80 — 47,40 за баррель.

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