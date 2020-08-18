Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было продано 2465 машин японской марки Mazda, в то время как год назад этот показатель равнялся 2455 экземплярам. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, с января по июль нынешнего года российские дилеры реализовали 14 343 модели Mazda, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, объём продаж моделей Mazda в РФ от общего числа всех реализованных в стране новых авто составил 1,9% (против 1,7% годом ранее).

Больше всего российские автолюбители в прошлом месяце из модельного ряда Mazda предпочитали приобретать кроссовер CX-5. За месяц его продажи составили 2015 автомобилей (+1%). При этом доля CX-5 в общем объеме новых моделей Mazda превысила 80%.

Напомним, в начале августа 2020 года компания Mazda объявила о начале реализации рестайлинговой модификации купеобразного кроссовера CX-4.

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