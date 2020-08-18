Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Налоговые льготы американским компаниям, которые перемещают свои предприятия из Китая на родину, собираются переставить власти США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Миннесота, передает телеканал Fox News.

По его словам, благодаря этому решению в США в течение 10 месяцев появится 10 млн новых рабочих мест. Президент также отметил, что расторгнет госконтракты с теми организациями, которые передают «критически важную» деятельность на аутсорсинг в КНР.

Как сообщало ИА REGNUMM, 15 августа Дональд Трамп заявил, что может запретить на работу китайской интернет-компании Alibaba на территории США.

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