Улья, , 07:58 — REGNUM В Ульяновской области власти планируют закупить жильё для детей-сирот в одном из рабочих посёлков на этапе строительства многоквартирного дома — в качестве дольщика. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком является министерство строительство и архитектуры Ульяновской области. Речь идёт об участии в долевом строительстве многоквартирного дома для приобретения в государственную собственность 15 квартир площадью не менее 33 кв. метров каждая. Данное жильё будет предоставлено детям-сиротам в рабочем посёлке Тереньга Тереньгульского района.

В документации уточняется, что застройщик должен обеспечить в квартирах наличие чистовой отделки, установленных межкомнатных дверей и входной двери, сантехнического оборудования, вентиляции, электроплиты или газовой плиты.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 620 910 рублей. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете. Аукцион состоится 28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства многоквартирного дома для детей-сирот.

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