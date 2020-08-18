Москва, , 07:58 — REGNUM Холдинг «Сибур» приступил к реализации крупнейшего проекта — строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК). Объём инвестиций в него оценивается в $10−11 млрд (около 800 млрд рублей), сообщили 18 августа в пресс-службе холдинга.

Старт реализации проекта дал по видеосвязи премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даём импульс к развитию всей экономики региона», — сказал он во время церемонии.

Проектная мощность нового производства после реализации проекта составит до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Сырьё на это предприятие будет поступать с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объекты нового комплекса разместятся в границах территории опережающего развития «Свободный» в Свободненском районе Амурской области. Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024—2025 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Амурский ГХК будет построен не ранее 2024 года