Хабаровск, , 07:57 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края отказал супруге бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой в попытке оспорить продажу четверти доли в компании «Торэкс». Фирма занимается обработкой отходов и ломом цветных металлов. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Стародубова пыталась обжаловать продажу 25% доли в компании Николаем Мистрюковым — бывшим депутатом Заксобрания Хабаровского края. Доля была продана московскому АО «Армада». Примечательно, что к дате судебных слушаний по существу «Армада», если судить по выписке из ЕГРЮЛ, уже покинула ряды собственников. Доля в 75% теперь числится как собственная доля компании. 25% по-прежнему принадлежит Стародубовой и управляет ею фирма «Скрап Фар Ист». Доля заложена до полного исполнения обязательств по кредиту от 2017 года, залогодержатель — «Армада».

До сделки с Мистрюковым, который с осени 2019 года проходит фигурантом уголовного дела, у «Армады» уже была существенная доля в фирме.

Напомним, на сегодня претензии у разных кредиторов есть и к другим компаниям семьи Фургала. К ряду аффилированных активов подал банкротные иски АО «МСП Банк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, став фигурантом уголовного дела. Пост губернатора он покинул в связи с утратой доверия.