Чебоксары, , 07:41 — REGNUM Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в прошлом году заработал около 1,43 млн рублей, что на 2,2% меньше, чем было в 2018 году. Это следует из сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, опубликованных на сайте администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, Алексей Ладыков по основному месту работы заработал в прошлом году 1 428 621,67 рубля. Это на 2,5% меньше по сравнению с заработком в 2018 году, в абсолютном выражении снижение составило 36,87 тыс. рублей. Из декларации следует, что других доходов у сити-менеджера нет.

В остальном изменений нет. Собственности у главы администрации нет, в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 38,1 кв. метра. В безвозмездном пользовании несовершеннолетнего ребёнка — квартира площадью 135,6 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, который в прошлом году трудился депутатом Госдумы, заработал более 5,4 млн рублей, что на 623 тыс. рублей больше уровня 2018 года.

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