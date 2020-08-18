Улан-Удэ, , 07:40 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ 18 августа прибыл первый трамвай, переданный на безвозмездной основе властями Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего сюда привезут десять вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода выпуска 2007−2009 годов.

По словам директора улан-удэнского МУП «Управление трамвая» Юрия Санжанова, они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Их пробег составляет порядка 500−600 тысяч километров, тогда как норма списания — 1,12 миллиона километров. Внешне московские вагоны такие же, как те вагоны модели 71−619КТ, которые эксплуатируются в Улан-Удэ. При этом имеются и принципиальные отличия, в первую очередь по тяговому приводу», — отметил он.

Прибывший вагон отправили в депо на диагностику и проведение необходимых профилактических работ. В их числе обработка пострадавших от химических реагентов зон, которые активно используют в Москве зимой. В Улан-Удэ, напомним, использование реагентов запрещено.

Добавим, что распоряжение о передаче трамваев подписал в декабре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на обращение главы Бурятии Алексея Цыденова.

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