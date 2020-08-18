Москва, , 06:44 — REGNUM Арбитраж Москвы признал обоснованным требование банка «Траст» и ввёл в отношении нефтегазовой компании «Руспетро» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Он продлится до 25 января 2021 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В состав очереди кредиторов также было внесено требование банка — 9 510 841 980 рублей основного долга, 1 844 719 292,75 рубля процентов и 20 732 898,87 рубля пени. Временным управляющим назначен Владимир Сизов.

«Требование заявителя банка «Траст» (ПАО) основано на договоре поручительства №5887−14/П2 от 10.12.2014 г. , заключенном с АО «Руспетро» в обеспечение исполнения обязательств заемщика ОАО «ИНГА» по договору кредитной линии №5887−14/КЛ от 14.11.2014 года», — отмечается в материалах суда.

Банк уточнил, что «Руспетро» письмом от декабря 2019 года уведомило «об отсутствии у ОАО «ИНГА» и ОАО «Транс-Ойл» возможности в полном объёме погасить задолженность по кредитным договорам».

После этого претензии были выдвинуты поручителю — компании «Руспетро».

Напомним, акционерное общество «Руспетро» создано для добычи нефти и торговли топливом, управляет двумя компаниями в Югре. Совет директоров компании возглавляет Александр Чистяков — глава строительной компании «Hermitage Construction and Management Group», бывший сотрудник банка «Менатеп». Штаб-квартира нефтекомпании расположена в Лондоне.

На сайте АО ранее анонсировались планы об увеличении объёмов добычи и разработки существующих запасов на лицензионных участках общей площадью 1205 кв. км.