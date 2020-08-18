Тулун, Иркутская область, , 06:34 — REGNUM В Иркутской области завершается строительство инфекционного отделения Тулунской городской больницы. Объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает оперативный штаб региона.

В том, что работы находятся на завершающем этапе готовности (ведется работа по подключению к инженерным сетям), а медицинское оборудование получено в полном объеме, лично убедились председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Мы считаем, что одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона — высококвалифицированная медицинская помощь. Потому мы взяли на себя строительство современной больницы в городе. И строим ее в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители Тулуна смогут проходить здесь лечение», — сказал Герман Греф.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что инфекционное отделение очень важно для жителей всей Иркутской области. Объекта такой мощности нет нигде в регионе. С 1 сентября пациенты смогут получать необходимую помощь в инфекционном отделении Тулунской городской больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 17 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 664 человека, причём 108 добавились только за последние сутки.

Наводнение в Приангарье произошло летом 2019 года.

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