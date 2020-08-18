18 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:25 — REGNUM Интересное дело, которое может стать прецедентом, рассмотрел арбитраж России. Судьи поддержали позицию ФАС, которая потребовала отменить незаконно установленный «мусорный» тариф в одном из регионов, где потребители оплачивали услуги по завышенным ценам. После вмешательства антимонопольной службы тариф был снижен сразу на 17%. ИА REGNUM выяснило подробности дела.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, после старта «мусорной» реформы регионы поделили свои территории на зоны обслуживания, выбрали для них региональных операторов. Весной 2020 года в свете ситуации в экономике, связанной с пандемией коронавируса и снижением платежей за вывоз мусора, в 20 регионах возникли риски приостановки работы регоператоров. На правительственном уровне было решено поддержать регионы и выделить средства «на обеспечение непрерывной работы региональных операторов». Общая сумма помощи должна составить порядка 9 млрд рублей.

Некоторые поставщики услуг, в свою очередь, решили далеко не ходить и ещё ранее поправили своё благосостояние за счёт потребителей, в том числе населения.

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Свердловская антимонопольная служба, проверив тариф на обращение с ТКО, ещё в 2019 году вынесла предписание компании «Рифей». Поставщика услуги обязали отменить «незаконно установленный тариф» на 2019 год. Сообщалось, что были выявлены «факты незаконного учёта расходов на строительство мусоросортировочного комплекса». Глава управления регионального тарифного регулирования ФАС РФ Юлия Юдина отметила, что подобная тарифная политика создавала социальную напряженность в области и появились риски неплатежей.

Нагрузку в тарифе на инвестиционную программу после вмешательства ФАС распределили равными долями на весь срок реализации проекта, а не как было ранее — на один год. Подобный подход, по данным ФАС, позволит «снизить тарифную нагрузку на потребителей на 16,8%», не прерывая инвестпрограммы.

О судебном разбирательстве

Позицию ФАС ООО «Компания Рифей» попыталось оспорить через суд.

Из материалов дела следует, что внеплановая документарная проверка в отношении региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК) для определения достоверности и экономической обоснованности единых тарифов на услугу «мусорного» регоператора на 2019−2021 годы, установленных ООО «Компания «Рифей», прошла с 25 февраля по 25 марта 2019 года.

По её итогам РЭК признали нарушившей положения федерального закона «Об отходах производства и потребления» и Основ ценообразования в области обращения с ТКО. Свердловской комиссии по тарифам было предписано до 1 июня 2019 года «осуществить перерасчет тарифа на захоронение ТКО, установленного для ООО «Экотехсервис» на 2019 год, и единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для ООО «Компания «Рифей» на 2019 год».

РЭК обязали исключить из состава необходимой валовой выручки «Экосервиса» расходы по статьям «Нормативная прибыль» и «Налог на прибыль» 2019 года «в сумме 352 633,0 тыс. руб. и 88 158,25 тыс. рублей», перераспределив указанные затраты исходя из сроков реализации строительства, указанных в территориальной схеме, то есть до 2025 года (равными долями). Помимо этого, для компании «Рифей» из состава необходимой валовой выручки на 2019 год было предписано «исключить расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды» в сумме 14 854,76 тыс. рублей, а также пересчитать расходы по статье «Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО».

"В результате исполнения предписания ФАС России органу регулирования необходимо установить необходимую валовую выручку на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Компания «Рифей» 2019 года на уровне 1 731 339,51 тыс. рублей (со снижением на 356 555,92 тыс. рублей от учтённой ранее), принять и ввести в действие в срок до 01.06.2019 года (включительно) решение о пересмотре тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и долгосрочных параметров регулирования (базового уровня операционных расходов), утверждённых РЭК Свердловской области для ООО «Компания «Рифей» на 2019 год», — отмечалось в материалах спора.

В документах суда уточнялось, что в результате тариф на услугу по обращению с ТКО компании «Рифей» был снижен на 17%, составив 695,23 рубля за кубометр вместо утвержденного 835,97 рубля.

Оспорить решение УФАС фигуранты не смогли, и позиция антимонопольной службы ещё в ноябре 2019 года была поддержана арбитражем Москвы. А в августе 2020 года вердикт устоялся в вышестоящей инстанции.

Что же касается второй компании-оператора, фигурировавшей в материалах проверки, — «Экосервиса», то для неё источниками утверждённой инвестиционной программы «являются исключительно тарифные источники», хотя законодательство позволяет привлекать бюджетные источники финансирования и собственные средства. УФАС попенял оператору и на это.

О компании-операторе

Возвращаясь к ООО «Компания Рифей». Юрлицо учреждено в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в апреле 2013 года. Его уставный капитал — 30 млн рублей. Управляет активом собственник 99,97% доли — ООО «Холдинговая компания «Экологические системы» (Москва). Владельцем несущественной доли в 0,03% является Елена Сергеева, которой и принадлежит холдинговая компания, учрежденная в столице в 2014 году.

Холдингу также принадлежат доли и в других «мусорных» компаниях России — 70% (оцениваются в 10,5 млн рублей) в ООО «Тюменское экологическое объединение» (доля заложена в «Газпромбанке» по кредиту), 99,99% в созданном в августе 2020 года в Екатеринбурге ООО «Экологические системы», 90% в ООО «ХКЭС-Оператор Курган», 35% в тюменском ООО «Нов-экология», 90% в ООО «ХКЭС-Обработка Курган» и 90% в свердловском ООО «ТКО-Сервис».

Помимо этого, у ООО «Холдинговая компания «Экологические системы» есть 100% доли в московском ООО «Экологический альянс» (вложения в ценные бумаги). Непосредственно компания «Рифей» — единственный владелец тюменской компании по сбору отходов — «Сибсервис».