Москва, , 03:57 — REGNUM Судья арбитража Москвы удовлетворила иск обанкроченного банка «Темп» к компании из Глазго — «Люссет Трейдинг ЛП». Только по одному из взятых кредитов шотландская фирма должна будет выплатить банку более 161 млн рублей основного долга, свыше 101 млн рублей процентов и свыше 200 млн рублей неустоек. Вердикт суда ещё может быть оспорен в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежали кредитные договоры от мая 2015 года — на сумму 200 млн рублей и 489,99 тыс. евро. Задолженность по ним и стала причиной обращения в суд.

Судья Огородникова взыскала в пользу «Темпа» с иностранной компании «основной долг в размере 161 660 000 рублей, проценты в размере 101 834 418 рублей 27 копеек, неустойку за просрочку уплаты основного долга в размере 144 362 380 рублей, неустойку за просрочку уплаты процентов в размере 56 962 037 рублей 83 копеек, проценты по ставке 20% годовых, начисленные на сумму основного долга за период с 26.10.2019 г. по дату фактического возврата кредита, пени за несвоевременное погашение основного долга в размере 0,1% от суммы основного долга за период с 26.10.2019 г. по дату фактического возврата кредита, пени за несвоевременное погашение процентов по кредиту в размере 0,1% от суммы непогашенных процентов за период с 26.10.2019 г. по дату фактического возврата кредита».

По кредиту, выданному в иностранной валюте, было взыскано 489,9 тыс. евро основного долга, свыше 230,6 евро процентов, а также неустойки — 427 682 евро 70 евроцентов, 128 625 евро 73 евроцента и «проценты по кредиту по ставке 15% годовых, начисленные на сумму основного долга за период с 26.10.2019 г. по дату фактического возврата кредита, пени за несвоевременное погашение основного долга в размере 0,1% от суммы основного долга за период с 26.10.2019 г. по дату фактического возврата кредита, пени за несвоевременное погашение процентов по кредиту в размере 0,1% от суммы непогашенных процентов за период с 26.10.2016 г. по дату фактического возврата кредита».

Напомним, «Темпбанк» лишился лицензии в октябре 2017 года, занимая по размеру активов 174-е место в банковской системе России.