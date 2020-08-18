Абакан, , 03:15 — REGNUM «Россельхозбанк» обратился с банкротным иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу «Копьевский» из Хакасии. Из-за недочётов арбитраж Хакасии оставил иск до 10 сентября 2020 года без движения. Основанием для обращения в суд стали просроченные долги на сумму свыше 118 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 10 августа, но 17 августа из-за недочетов его оставили без движения. Известно, что документы во исполнение определения суда уже поданы в арбитраж. Сумма претензий банка — 118 474 019,68 рубля. В деле третьим лицом участвует красноярский филиал банка.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в селе Устинкино Орджоникидзевского района для разведения молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока. Работает юрлицо с декабря 2003 года. Председатель правления с декабря 2019 года — Валерий Сулеков.