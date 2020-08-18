Благовещенск, , 02:47 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока, прибыл накануне в Амурскую область, где первым делом осмотрел международный мостовой переход через Амур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: В Приморье строят и ремонтируют 20 мостов

«Фактически прошло 5 лет с момента, когда были подписаны соответствующие документы о строительстве моста. Этим проектом можно гордиться, рассказать о нём своим детям, внукам. Это совершенно новый взгляд на отношения между нашими странами. Это мощная транспортная артерия, которая позволит в год перемещать 2 млн. человек и 4 млн. тонн грузов. Благодарю за ваш самоотверженный труд», — сказал Мишустин.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что трансграничный мост окажет большое влияние на экономику региона и обеспечит устойчивое сотрудничество между Россией и Китаем.

Строительство моста началось в конце 2016 года, одновременно с двух сторон. Каждая из стран построила по 540 метров моста. Длина всего перехода с учетом подъездных путей составляет около 20 км.

Движение по мосту готовы открыть сразу после снятия ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в этом году завершат ремонт и строительство десяти мостов, ещё столько же начнут строить.