Лос-Анджелес, США, , 02:27 — REGNUM Основатель американских компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск занял четвертое место в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg, сообщается на сайте компании.

При этом бизнесмен обогнал гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Увеличение состояния Маска связано с ростом акций Tesla на 11%.

В результате этого предприниматель разбогател на $7,8 млрд и стал обладателем $84,8 млрд. Состояние Арно, оказавшегося на пятой строчке рейтинга, оценивается в $84,6 млрд.

Первое место занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $188 млрд, а второе — один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс, который владеет $121 млрд. Тройку лидеров данного списка замыкает глава компании Facebook Марк Цукерберг с $99 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно, что Илон Маск продал один из своих домов в Лос-Анджелесе за$29 млн.

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