Ростов-на-Дону, , 00:53 — REGNUM В Ростовской области итоги уборочной страды подведут в ходе проведения форума «День донского поля». Достижения мирового агробизнеса будут представлены в Зерноградском районе в период c 19 по 21 августа, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

В программу форума включены семинары, мастер-классы, конференции и круглые столы. Гостям выставки представят инновационные разработки в отраслях животноводства, растениеводства и сельскохозяйственной техники. В форуме примут участие более 50 агроэкспертов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в начале августа была завершена уборка ранних зерновых культур. Аграрии намолотили более 11,68 млн тонн зерна.