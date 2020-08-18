Ростов-на-Дону, , 00:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшее время будет увеличено количество троллейбусов на городских линиях. Такие меры решено предпринять в целях перехода на экологически чистый вид транспорта, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«Городу-миллионнику необходим экологически чистый вид транспорта. Надо возрождать его и постепенно наращивать количество маршрутов», — отметил донской губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки по областному центру.

В настоящее время по десяти городским маршрутам курсируют 52 троллейбуса. Как предполагают власти, 50 дополнительных троллейбусов выйдут на маршруты уже в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о том, что Ростов-на-Дону должен получить 60 троллейбусов из Москвы. Машины, ранее курсировавшие по городским маршрутам столицы, будут переданы безвозмездно.

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