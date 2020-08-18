Курган, 18 августа 2020, 00:00 — REGNUM Аэропорт Кургана возобновляет вечерние рейсы в Москву. Выполнять полёты будет авиакомпания «ЮТэйр» с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
Рейсы в московский аэропорт Внуково будут осуществляться на воздушном судне «Боинг-737−400» вместимостью 116 пассажирских мест. Отмечается, что необходимость возобновления вечерних рейсов продиктована высокой загрузкой дневных ежедневных рейсов в столицу.
Вылет из Кургана — в 22:50 по местному времени (20:55 мск), прилёт в Москву — в 23:50 (21:50 мск).