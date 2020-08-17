Москва, , 22:21 — REGNUM Российские банки за период пандемии коронавируса реструктурировали около 10% всех кредитов, выданных гражданам и компаниям. Такую оценку приводит 17 августа международное рейтинговое агентство Fitch, основываясь на статистике Банка России.

«По нашим оценкам, банки реструктурировали около 10% кредитов сектора в период с 20 марта по конец июля 2020 года, в том числе 4% розничных кредитов, 14% кредитов для малого и среднего бизнеса и 12% корпоративных кредитов», — говорится в обзоре агентства.

Сообщает также, что пик реструктуризации потребительских кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу в России пришёлся на апрель-май.

Аналитики агентства прогнозируют, что во II полугодии 2020 года и в 2021 году банки продолжат активную реструктуризацию кредитов. При этом со второй половины текущего года ожидается восстановление роста розничного кредитования благодаря госпрограмме субсидирования ипотеки, стабилизации экономики и снижению риск-весов для проблемных кредитов.

По итогам 2020 года, согласно прогнозу Fitch, рост розничного кредитования в России не превысит 10%, рост корпоративного кредитования составит не более 5%.