Нью-Йорк, США, , 22:12 — REGNUM Банк JPMorgan нанял бывшего министра финансов Великобритании Саджида Джавида в качестве старшего советника, 17 августа сообщает агентство Reuters.

«Мы рады снова приветствовать Саджида в JPMorgan в качестве старшего советника. Мы надеемся, что его глубокое понимание деловой и экономической среды поможет сформировать нашу клиентскую стратегию в Европе» , — сказано в заявлении банка.

Джавид, британский политик пакистанского происхождения, занимал должности министра финансов и министра внутренних дел правительства Великобритании, а также был мэром Лондона.

До политической карьеры Джавид работал в Chase Manhattan, которая позже объединилась с JP Morgan, работал на различных должностях в JP Morgan, откуда перешел в Deutsche Bank.

JPMorgan регулярно назначает бывших правительственных чиновников на консультативные должности. В числе советников банка — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший премьер-министр Финляндии Эско Тапани Ахо.

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