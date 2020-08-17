Нью-Йорк, США, 17 августа 2020, 22:12 — REGNUM Банк JPMorgan нанял бывшего министра финансов Великобритании Саджида Джавида в качестве старшего советника, 17 августа сообщает агентство Reuters.
Джавид, британский политик пакистанского происхождения, занимал должности министра финансов и министра внутренних дел правительства Великобритании, а также был мэром Лондона.
До политической карьеры Джавид работал в Chase Manhattan, которая позже объединилась с JP Morgan, работал на различных должностях в JP Morgan, откуда перешел в Deutsche Bank.
JPMorgan регулярно назначает бывших правительственных чиновников на консультативные должности. В числе советников банка — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший премьер-министр Финляндии Эско Тапани Ахо.
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