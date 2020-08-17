Москва, , 21:23 — REGNUM Банк России ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года. Об этом 17 августа сообщил журналистам зампредседателя регулятораАлексей Заботкинв кулуарах ACI Russia Congress 2020.

«Где-то в феврале — марте должно быть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда следует ожидать максимальной годовой инфляции.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в июле ускорилась до 3,4% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам текущего года должна находиться в диапазоне 3,7−4,2%, в 2021 году — 3,5−4%, а в 2022 году — будет находиться на целевом уровне в 4%.

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