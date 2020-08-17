Москва, , 21:07 — REGNUM Банк России ожидает, что ВВП страны в III квартале 2020 года вырастет в квартальном выражении, но продолжит снижаться в годовом выражении. Об этом 17 августа заявил журналистам замруководителя регулятора Алексей Заботкин в кулуарах ACI Russia Congress 2020.

Здание Центробанка России NVO

«Квартал к кварталу рост ВВП будет — в сезонно сглаженном выражении третий квартал будет лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году, естественно, значение будет в минусе», — сказал он.

По словам замглавы ЦБ, глубина падения российской экономики такова, что на её восстановление потребуется длительное время.

«Приблизительно к началу 2022 года мы вернемся к уровню конца 2019 года в сезонно сглаженном выражении», — отметил Заботкин.

Напомним, согласно текущему прогнозу Центробанка, по итогам 2020 года ВВП России сократится на 4,5−5,5%, но уже в 2021 году показатель вырастет на 3,5−4,5%, в 2022 году — ещё на 2,5−3,5%.

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