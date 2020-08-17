Берлин, , 20:51 — REGNUM В федеральном правительстве Германии активно обсуждают вопрос обращения в ООН и различные суды из-за санкций США против проекта «Северный поток — 2», заявил 17 августа глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью агентству RT.

Парламентарий отметил, что действия США можно назвать угрозой суверенитету Германии.

«Эти санкции не имеют отношения к территории США, они касаются территории Европейского союза. А такие действия Евросоюз считает нарушением международного права», — заявил Эрнст.

По его словам, особенно это касается обещания Вашингтона ввести санкции против порта города Засниц, являющегося логистическим центром газопровода. Такие действия являются не просто санкциями в отношении ряда компаний, но и угрозой правительственным учреждениям, одобрившим реализацию проекта «Северный поток — 2», и «явно недружественным актом».

В такой ситуации, отметил политик, Германии надо будет ввести штрафные пошлины на американский сжиженный природный газ.

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