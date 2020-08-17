Москва, , 20:25 — REGNUM Вице-премьер Алексей Оверчук назначен новым управляющим от России в структурах Всемирного банка — Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (МАГИ). Соответствующий указ подписал 17 августа президент России Владимир Путин.

Занимавший указанные должности с июля 2017 года Максим Орешкин освобождён от них.

Также глава государства назначил заместителя министра финансов России Тимура Максимова заместителем Алексея Оверчука в структурах Всемирного банка вместо Сергея Сторчака.

Международный банк реконструкции и развития — финансовая организация, занимающаяся вопросами развития мировой экономики и оказания структурной помощи развивающимся странам. Её членами на сегодняшний день являются 189 государств. Россия присоединилась к организации 16 июня 1992 года.