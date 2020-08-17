Лондон, , 19:47 — REGNUM Серьезные последствия для мировой экономики, именуемые «гигантскими», предсказываются в случае продолжения экономической войны США с Китаем в статье, опубликованной во влиятельном британском издании The Economist. Об этом 17 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что выводы авторов материала базируются на оценках, представленных специалистами Deutsche Bank.

Основными факторами риска в статье признаются потери доходов в Китае, связанные с выводом из страны иностранных предприятий, а также дальнейшее расхождение базовых стандартов американской и китайской техносфер, которые в ближайшие пять лет могут обойтись ведущим мировым технологическим компаниями в сумму в 3,5 трлн долларов.

Самой большой жертвой экономической войны рискуют стать технологические гиганты из США, опирающиеся на китайский спрос и поставщиков, ибо на Китай приходится около четверти мировых продаж в самом широком спектре секторов потребительской продукции, включая Интернет-ритейл.

В материале подчеркивается, что если указ президента США Дональда Трампа в действительности вынудит прекратить бизнес с китайской компанией Tencent, то компания Apple будет вынуждена заблокировать целый ряд китайских приложений. Ожидаемый уровень глобального снижения продаж на «айфоны» в этом случае достигнет 25−30%.

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