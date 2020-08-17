Москва, , 19:10 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в июле снизилась на 17,5 млн рублей, или на 0,8%, и по состоянию на 1 августа составила 2 млрд 176,7 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что из общей суммы невыплаченной заработной платы 967,5 млн рублей (44,5%) приходится на долги, образовавшиеся с начала текущего года, ещё 481,8 млн рублей (22,1%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 727,4 млн рублей (33,4%) — с 2018 года и ранее.

По информации Росстата, на начало августа задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций. Из них работники обрабатывающих производств составляют 49%, сферы добычи полезных ископаемых — 18%, строительства — 13%, транспорта — 7%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 5%.