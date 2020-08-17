Бишкек, 17 августа 2020, 18:13 — REGNUM Из-за карантина, закрытия границ и отмены авиасообщения между странами во время пандемии коронавируса туристический бизнес в Киргизии понес серьезные убытки. Об этом заявил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, передает «Кабар».
По его словам, из-за того, что ожидалась потеря в сфере туризма до 80%, ее включили в число отраслей для получения льготного кредитования.
«Ситуация в курортной зоне озера Иссык-Куль средне-тяжелая. Я сам ездил на мониторинг, наполняемость курортов 50%», — уточнил чиновник.
Вместе с тем, Жаманкулов отметил, что ситуация с середины июля начала стабилизироваться за счет внутреннего туризма и постепенного открытия границ.
«Возобновились рейсы с Турцией, возможно, с Россией и Дубаем тоже будет то же самое. Тогда начнут приезжать зарубежные туристы», — подытожил он.
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