Бишкек, , 18:13 — REGNUM Из-за карантина, закрытия границ и отмены авиасообщения между странами во время пандемии коронавируса туристический бизнес в Киргизии понес серьезные убытки. Об этом заявил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, передает «Кабар».

По его словам, из-за того, что ожидалась потеря в сфере туризма до 80%, ее включили в число отраслей для получения льготного кредитования.

«Ситуация в курортной зоне озера Иссык-Куль средне-тяжелая. Я сам ездил на мониторинг, наполняемость курортов 50%», — уточнил чиновник.

Вместе с тем, Жаманкулов отметил, что ситуация с середины июля начала стабилизироваться за счет внутреннего туризма и постепенного открытия границ.

«Возобновились рейсы с Турцией, возможно, с Россией и Дубаем тоже будет то же самое. Тогда начнут приезжать зарубежные туристы», — подытожил он.

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