Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM В здании правительства Ростовской области заменят лифты. На эти цели выделено более одного миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В лифте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исполнителю госконтракта предстоит в течение 90 дней заменить четыре лифта, один из которых выведен из строя. В одном лифте необходимо увеличить размер кабины.

ИА REGNUM напоминает, что на частичный ремонт здания правительства Ростовской области из региональной казны выделено почти 180 млн рублей. Исполнителю госконтракта предстоит до конца ноября 2021 года обновить три этажа — шестой, седьмой и восьмой.

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