Элиста, , 17:03 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в 2019 году заработал 1 млн 241 тыс. 959,63 рубля. В декларации учтён доход по предыдущему месту работы, следует из опубликованного документа. Супруга Хасикова за минувший год заработала 55 тыс. 661 рубль.

Недвижимости в собственности у главы Калмыкии нет. В пользовании имеются два земельных участка площадью 886 (также находится в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей) и 860 кв. метров, два жилых дома площадью 103,5 и 299,5 (также находится в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей) кв. метра. Кроме того, супруга Бату Хасикова и двое детей имеют в пользовании квартиру площадью 68 кв. метров.

У Бату Хасикова имеется личный автомобиль Toyota Hilux, у его супруги — Mercedes-Benz C 180 и ГАЗ 33 021.