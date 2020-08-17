Бишкек, , 16:44 — REGNUM Киргизия увеличит объем экспорта экологически чистой сельхозпродукции, поскольку развитые страны с высоким уровнем жизни заинтересованы в ее поставках. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио».

Глава государства напомнил, что республика является членом Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, а также обладает льготным статусом «ВСП +», предоставленным Евросоюзом.

«Уже положено начало работе по экспорту сельхозтоваров в Китай. Мы подготовили свои лаборатории и стали готовы к выходу на международный уровень. В рамках ЕАЭС есть попытки наладить свободную торговлю с теми странами, которые не являются членами этого союза — Сербией, Вьетнамом, Ираном, Индией, Египтом и Израилем», — сказал он.

Также Жээнбеков отметил, что власти Киргизии сейчас изучают возможность создания экспортно-импортного банка развития, который также должен будет положительно повлиять на поддержку бизнеса.

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