Москва, 17 августа 2020, 16:38 — REGNUM Если правительство РФ не воспользуется средствами ФНБ для восстановления экономической активности, то это повлечет за собой снижение уровня жизни населения РФ и ослабление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев отметил, что Россия сможет выйти из кризиса 2020 года с менее тяжелыми последствиями, чем в 1998 году.
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