Москва, , 16:38 — REGNUM Если правительство РФ не воспользуется средствами ФНБ для восстановления экономической активности, то это повлечет за собой снижение уровня жизни населения РФ и ослабление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Экономика сильно пострадала в период пандемии. И правительство уже запустило программу поддержки населения и бизнеса. Но этого мало, и в крайнем случае, если будет необходимо, а такими темпами необходимо будет, правительство воспользуется средствами фонда национального благосостояния не только для поддержки восстановления экономической активности, но и в целях финансирования дефицита федерального бюджета, — сказал он. — Иначе рубль сильно пострадает, что повлечет за собой снижение уровня жизни населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев отметил, что Россия сможет выйти из кризиса 2020 года с менее тяжелыми последствиями, чем в 1998 году.

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