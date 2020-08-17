Москва, , 16:28 — REGNUM Россия сможет выйти из кризиса 2020 года с менее тяжелыми последствиями, чем в 1998 году, полагает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Действительно, сейчас имеется ряд тревожных предпосылок к кризисным явлениям. Высокий уровень долговой нагрузки, ожидания повторения новой волны эпидемии, низкие доходы бюджета от низких цен на нефть. Тем не менее считаю, что пока нет оснований для повторения сценария 1998 года, — сказал Алиев. — Российская экономика и управленческий аппарат более подготовлены. Аппарат государственной власти, в отличие от властей 1998 года, более консолидированный и опытный. Имеются достаточные объемы фонда национального благосостояния, значительные объемы золотовалютных резервов, да и в бюджет заложены цены на нефть в 42,4 доллара за баррель, что достаточно для выполнения взятых государством обязательств. В целом экономика несколько устойчивее, в отличие от 1998 года».

Эти факторы, как подчеркнул экономист, позволят легче выйти из ситуации, чем в 1998 году.

«Обойдется обесценением рубля, но более чем трехкратного обесценения рубля, как было в 1998 году, не будет», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в настоящее время нет никаких предпосылок к тому, чтобы в России повторилась ситуация 1998 года.

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