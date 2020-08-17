Ульяновск, , 16:22 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области в индустриальном парке «Мастер» открылось предприятие по производству электротехнических изделий. В проект вложено 100 млн рублей, здесь будут трудиться около 60 человек. В церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии запуска ООО «Димитровградский арматурный завод» Ulgov.ru

В индустриальном парке заработал ООО «Димитровградский арматурный завод», которое в тестовом режиме начало выпуск электроустановочных изделий — линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом. Глава региона в ходе церемония открытия подчеркнул, что новое предприятие производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики, при этом индустриальный парк «Мастер» получает поддержку в рамках национального проекта.

«Ульяновская область по итогам I квартала заняла первое место среди регионов по темпам роста инвестиционной активности. Мы прилагаем все усилия, чтобы не снижать деловую активность в это сложное время, и рассчитываем, что открытие завода станет новым шагом в развитии территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» после пандемии», — сказал Сергей Морозов.

По словам генерального директора «Димитровградского арматурного завода» Ганбара Джангирова, на первом этапе в проект инвестировано около 100 млн рублей, создано 28 рабочих мест, в начале следующего года их число увеличится до 52. В дальнейшем планируется расширение штата.

Перед запуском нового производства Ulgov.ru

Учредителем завода выступила компания «Нилед» из подмосковного Подольска. Предприятие является поставщиком ПАО «Россети», обеспечивая аварийный запас линейной арматуры для воздушно-распределительных сетей для бесперебойного электроснабжения населения и социально значимых объектов на территории страны. Заместитель главного инженера «Россетей» Василий Рожков отметил, что компания «Нилед» — «давний стратегический партнер общества, который сопровождает процесс монтажа и эксплуатации изделия».

«Наша продукция сегодня используется в энергетике по всему миру. Мы разместили производство здесь благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова и правительства региона. Мы реализовали проект в кратчайшие сроки», — сказал генеральный директор компании «Нилед» Игорь Григорьев.

По его словам, в дальнейшем планируется расширение производства и запуск на следующем этапе новой продукции.

Всего на площадях индустриального парка «Мастер» в Димитровграде в настоящее время работают 16 компаний, в проекты вложено около 300 млн рублей, трудоустроены свыше 400 человек. Площадь технопарка планируют увеличить с 20 тыс. кв. метров до 80 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов обратился к региональному бизнес-сообществу, обозначив ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвав инвестировать свои «активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода». Глава региона констатировал, что пандемия «стала серьезным испытанием» и для государства в целом, и для отдельной взятой семьи. Но благодаря оперативно принятым мерам «масштаб финансовых потерь не стал катастрофическим».

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