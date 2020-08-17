Ульяновск, 17 августа 2020, 16:22 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области в индустриальном парке «Мастер» открылось предприятие по производству электротехнических изделий. В проект вложено 100 млн рублей, здесь будут трудиться около 60 человек. В церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии запуска ООО «Димитровградский арматурный завод»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии запуска ООО «Димитровградский арматурный завод»
Ulgov.ru

В индустриальном парке заработал ООО «Димитровградский арматурный завод», которое в тестовом режиме начало выпуск электроустановочных изделий — линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом. Глава региона в ходе церемония открытия подчеркнул, что новое предприятие производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики, при этом индустриальный парк «Мастер» получает поддержку в рамках национального проекта.

«Ульяновская область по итогам I квартала заняла первое место среди регионов по темпам роста инвестиционной активности. Мы прилагаем все усилия, чтобы не снижать деловую активность в это сложное время, и рассчитываем, что открытие завода станет новым шагом в развитии территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» после пандемии», — сказал Сергей Морозов.

По словам генерального директора «Димитровградского арматурного завода» Ганбара Джангирова, на первом этапе в проект инвестировано около 100 млн рублей, создано 28 рабочих мест, в начале следующего года их число увеличится до 52. В дальнейшем планируется расширение штата.

Перед запуском нового производства
Перед запуском нового производства
Ulgov.ru

Учредителем завода выступила компания «Нилед» из подмосковного Подольска. Предприятие является поставщиком ПАО «Россети», обеспечивая аварийный запас линейной арматуры для воздушно-распределительных сетей для бесперебойного электроснабжения населения и социально значимых объектов на территории страны. Заместитель главного инженера «Россетей» Василий Рожков отметил, что компания «Нилед» — «давний стратегический партнер общества, который сопровождает процесс монтажа и эксплуатации изделия».

«Наша продукция сегодня используется в энергетике по всему миру. Мы разместили производство здесь благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова и правительства региона. Мы реализовали проект в кратчайшие сроки», — сказал генеральный директор компании «Нилед» Игорь Григорьев.

По его словам, в дальнейшем планируется расширение производства и запуск на следующем этапе новой продукции.

Всего на площадях индустриального парка «Мастер» в Димитровграде в настоящее время работают 16 компаний, в проекты вложено около 300 млн рублей, трудоустроены свыше 400 человек. Площадь технопарка планируют увеличить с 20 тыс. кв. метров до 80 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов обратился к региональному бизнес-сообществу, обозначив ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвав инвестировать свои «активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода». Глава региона констатировал, что пандемия «стала серьезным испытанием» и для государства в целом, и для отдельной взятой семьи. Но благодаря оперативно принятым мерам «масштаб финансовых потерь не стал катастрофическим».

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