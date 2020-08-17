Ново-Огарево, Московская область, , 16:18 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 17 августа заявил президенту России Владимиру Паутина об отсутствии рисков в реализации проекта по производству нового авиадвигателя ПД-35.

«Вроде бы рисков нет, что как‑то будет сокращено финансирование, но дальше мы понимаем, что новый двигатель требует нового производства по сборке», — сказал Махонин. Он подчеркнул, что старые производства — это здания с 1930 года до 1970 года постройки, которые и морально, и физически устарели.

По словам врио главы региона, необходимо все просчитать, чтобы двигатель был более дешёвый, конкурентоспособный и без потери качества.

Также Махонин, докладывая о промразвитии региона, отметил, что Пермский край мечтает о дальнейшем развитии кластера двигателестроения. «В частности, можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно‑транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания», — сказал он.

Владимир Путин подчеркнул важность проектов двигателестроения не только для Прикамья, но и для страны в целом. «Вопросы о поддержке строительства этого двигателя (ПД-35), создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведёт и проведёт необходимые работы в обозначенные ранее сроки», — сказал президент.

Добавим общий объем инвестиций в проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (ПД-35) составил 180 млрд рублей. Главным разработчиком является «ОДК-Авиадвигатель», а изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы».