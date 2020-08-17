Челябинск, , 16:12 — REGNUM Челябинск к концу 2020 года может получить ещё 34 автобуса на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает вице-мэр Максим Куляшов, конкурс уже объявлен. Из областного бюджета на новые автобусы город получил 414 млн рублей.

Всего купят семь автобусов на сжиженном газе, а также 27 — на компримированном природном газе. Уже в сентябре в город поступит первая партия. Отметим, ранее Челябинск уже получил несколько десятков экологичных автобусов.