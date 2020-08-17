Москва, 17 августа 2020, 16:04 — REGNUM Отток капитала из России продолжит расти, считает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что вывоз капитала частным сектором за семь месяцев 2020 года вырос больше чем на 50%.
Как подчеркнул Домащенко, рост вывода капитала продолжится вместе с ослаблением рубля.
Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «Коммерсантъ», вывоз капитала частным сектором за июль 2020 года составил 6 млрд долларов.