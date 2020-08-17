Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростовской области на археологические исследования в Азове выделено около 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 августа.

Раскопки проведут в рамках подготовки к благоустройству набережной реки Азовка. Здесь расположен охраняемый памятник археологии Азова «Городище Азака — Таны с некрополем».

Работы непосредственно по благоустройству территории оцениваются в 55 млн рублей. Проект реконструкции набережной в Азове планируется завершить до конца 2020 года.