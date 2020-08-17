Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону на территории Ворошиловского района построят автостоянку. Земельный участок под объект выставляется на аукцион, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 17 августа.

Площадь участка составляет 0,3416 гектара. Он расположен на бульваре Комарова. Открытый аукцион состоится 11 сентября 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что ещё одну автостоянку планируется построить на улице Амбулаторной, № 10б. Под парковку выделен участок площадью 0,0996 гектара.

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