Киев, , 15:47 — REGNUM На Украине сегодня, 17 августа, эксперты обсуждают, как забастовки на белорусских предприятиях и ситуация в соседней стране скажутся на украинском рынке, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по мнению специалистов, возможны небольшие проблемы с топливом и достаточно серьезные — с поставками битума.

«Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси — максимум, как может это сказаться на украинском рынке это временной, двух-трехнедельной турбулентностью; не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Он отметил, что проблемы с поставками трижды возникали за последний год, но за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя на Украине незаметно.

Действительно проблемная позиция — это битум, поскольку белорусские объемы это половина рынка, и заменить их объективно нечем.

«Российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны — это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина», — добавил эксперт.