Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM ГУП «ТЭК СПб», в зоне ответственности которого находится почти половина теплосетей Петербурга, попал в городскую программу приватизации на 2021 год. Соответствующее решение приняли на заседании правительства города 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-губернатор Максим Шаскольский заверил, что на формировании тарифов на тепло приватизация никак не скажется.

«Мы исключили необоснованные затраты, проводим работу по сокращению операционных затрат. Ситуация будет такой же, если ГУП станет АО, здесь ничего не меняется», — сказал Шаскольский.

«То есть тарифы не повысятся в результате приватизации?» — уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Конечно, никакого влияния на изменение темпов роста это не окажет. Другое дело, что мы получим возможность более мобильно действовать по укрупнению бизнеса — то, что по вашему поручению проводится и по АО «Теплосеть», — ответил Шаскольский.

Помимо ГУП «ТЭК СПб» в список на приватизацию попали Баня №72, Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района, ГУП по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат». Все ГУПы предполагается реорганизовать в хозяйственные общества со 100%-ным государственным участием.

«Данные предприятия не обладают признаками банкротства. В отношении предприятий процедура банкротства не проводится. К числу положительных факторов создания акционерных обществ на базе предприятий относится возможность получения дивидендов по акциям, принадлежащим Санкт-Петербургу, самостоятельность в определении своей финансово-хозяйственной деятельности и возможности ее развития», — заявил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков.

Также приватизировать собираются акции Санкт-Петербурга в АО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №4», которое много лет находится «на боку», три-четыре года не приносит ни копейки денег, там работает один директор, уточнил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Федеральное законодательство требует ликвидировать или реорганизовать государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, до 1 января 2025 года.

«Надо будет нам ускоряться, времени не так много осталось. И потом, нести расходы на неэффективно работающие ГУПы нам тоже нет никакого смысла», — считает губернатор Александр Беглов.

В прошлом году в Петербурге создали рабочую группу по ликвидации ГУПов под председательством вице-губернатора Евгения Елина.

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