Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Благодаря строительству нового водовода почти 27 тыс. жителей города Гуково Ростовской области будут обеспечены водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 17 августа.

На строительство объекта протяжённостью 9,9 километра потребовалось около 500 млн рублей. Работы велись с конца 2018 года. Водовод введён в эксплуатацию. В настоящее время ведётся переподключение абонентов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году региональные власти сообщили, что в июле 2020 года будут обеспечены водой 30 тыс. жителей Красносулинского района.

Всего в Ростовской области до 2024 года планируется построить и реконструировать более 50 объектов водоснабжения. На эти цели предполагается направить 20 млрд рублей.

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