Москва, 17 августа 2020, 15:42 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о росте зарплат и доходов граждан России, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об июльском росте суммарного оборота предприятий торговли и услуг.
Это, как пояснил Строганов, произойдет из-за того, что у населения банально кончатся отложенные деньги, а о росте зарплат и доходов сейчас говорить вообще не приходится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что рост потребительского спроса в Москве в июле 2020 года связан в первую очередь с отложенным спросом.
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