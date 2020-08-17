Москва, , 15:42 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о росте зарплат и доходов граждан России, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об июльском росте суммарного оборота предприятий торговли и услуг.

«В связи с полным закрытием зарубежного туризма резко возрос туризм внутренний, что загрузило гостиничный фонд. Народ пошел в кафе, бары и рестораны, подняв их оборот. И, наконец, вернулись к привычной модели существования салоны красоты, парикмахерские, салоны подарков и прочий мелкий бизнес, — сказал Строганов. — Насколько долговременный характер носит этот рост, сложно сказать. Очень большую роль здесь играют факторы ожиданий и эмоций. Если медийные источники продолжат говорить о неминуемой «второй волне» COVID-19 и о возобновлении самоизоляции, то потребительский спрос, скорее всего, скачкообразно вырастет к сентябрю (хотя он и так вырастет в связи с 1 сентября и сборами детей в школу), а потом пойдет на спад».

Это, как пояснил Строганов, произойдет из-за того, что у населения банально кончатся отложенные деньги, а о росте зарплат и доходов сейчас говорить вообще не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что рост потребительского спроса в Москве в июле 2020 года связан в первую очередь с отложенным спросом.

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